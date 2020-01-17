Іноземна студентка через проблеми в університеті вчинила самогубство

Тіло темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній виявив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію.

Іноземку без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу, проте врятувати її не вдалося.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загибла - студентка одного з місцевих вишів, 1995 року народження.

У день нещастя вона прийшла до подруг схвильована через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі прощальну записку. Одна з версій - потерпіла випила невідому отруту. Остаточна причина смерті буде відома після розтину.