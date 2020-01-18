Як у Тернополі відзначать Водохреща

19 січня у Тернополі пройдуть заходи з нагоди відзначення Дня Богоявлення Господнього.

Зокрема, о 12:00 год. на набережній Тернопільського ставу (біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) священнослужителі традиційних християнських церков проведуть спільне Богослужіння та здійснять чин освячення води.

А вже о 15:00 год. у приміщенні ПК «Березіль» відбудеться театралізоване дійство «Лемківський Йордан».

Традиційно, громадська організація Тернопільського клубу любителів загартування та зимового плавання «Нептун» запрошує усіх охочих до масового купання у день Хрещення Господнього. З 9:00 поряд з будиночком клубу «Нептун», що в гідропарку Топільче звучатимуть колядки, а об 11:00 год. розпочнеться чин освячення води, після цього – занурення у купель.