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Як у Тернополі відзначать Водохреща
19 січня у Тернополі пройдуть заходи з нагоди відзначення Дня Богоявлення Господнього.
Зокрема, о 12:00 год. на набережній Тернопільського ставу (біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) священнослужителі традиційних християнських церков проведуть спільне Богослужіння та здійснять чин освячення води.
А вже о 15:00 год. у приміщенні ПК «Березіль» відбудеться театралізоване дійство «Лемківський Йордан».
Традиційно, громадська організація Тернопільського клубу любителів загартування та зимового плавання «Нептун» запрошує усіх охочих до масового купання у день Хрещення Господнього. З 9:00 поряд з будиночком клубу «Нептун», що в гідропарку Топільче звучатимуть колядки, а об 11:00 год. розпочнеться чин освячення води, після цього – занурення у купель.
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