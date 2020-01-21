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За оформлення групи інвалідності посадовець вимагав хабар

88077126 3460 40c6 a1bb 9fd36460a4be 1Двадцять тисяч гривень за допомогу в отриманні компенсації вимагав один із керівників управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області. Краянин оформляв документи на відшкодування страхових виплат у зв'язку з частковою втратою працездатності.    

В ході проведення процесуальних заходів, каже начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора, оперативники встановили, що посадовець обіцяв допомогти чоловікові отримати виплати лише на взаємовигідних умовах. З визначеної суми потерпілий мав віддати половину, а це - двадцять тисяч гривень.

Гроші чоловікові прийшли на картку і чиновник викликав його до себе, аби той оплатив обговорену суму. Піймали посадовця оперативники спільно з слідчими «на гарячому».

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Службовця затримали. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 368 частина 3 ККУ - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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