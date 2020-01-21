За оформлення групи інвалідності посадовець вимагав хабар

Двадцять тисяч гривень за допомогу в отриманні компенсації вимагав один із керівників управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області. Краянин оформляв документи на відшкодування страхових виплат у зв'язку з частковою втратою працездатності.

В ході проведення процесуальних заходів, каже начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора, оперативники встановили, що посадовець обіцяв допомогти чоловікові отримати виплати лише на взаємовигідних умовах. З визначеної суми потерпілий мав віддати половину, а це - двадцять тисяч гривень.

Гроші чоловікові прийшли на картку і чиновник викликав його до себе, аби той оплатив обговорену суму. Піймали посадовця оперативники спільно з слідчими «на гарячому».

Службовця затримали. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 368 частина 3 ККУ - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.