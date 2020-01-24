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Частина стіни впала на двох чоловіків на Тернопільщині, один – загинув
Частина стіни впала на двох чоловіків в Заліщицькому районі. Один встиг відскочити, а іншому це не вдалося. Сталася трагедія 22 січня близько 13:00.
31-річний житель Івано-Франківської області опинився під кількома тоннами цегли. Люди, які були поруч, витягнули з-під завалів потерпілого, але врятувати його не вдалося.
За словами правоохоронців, чоловіки зайшли в складське приміщення на території колгоспного підприємства. Напередодні там тривали роботи по ремонту даху. Частину даху зняли і одна зі стін не була закріплена і в якийсь момент вона впала.
Працівники поліції з'ясовують, що загиблий робив на території приватного підприємства, чи залучали його для проведення будівельних робіт і якщо так, то на яких підставах.
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