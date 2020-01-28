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Покусав обличчя та тіло. У Тернополі пес накинувся на дитину
На дев'ятирічного хлопчика у Тернополі напала собака. Нещастя трапилося сьогодні, 28 січня, близько 11:30 .
За попередньою інформацією, хлопчина, який є вихованцем дитячого будинку, йшов до школи, коли побачив на дитячому майданчику одного із будинків прив'язану до лавки собаку породи Хаскі.
Він хотів погладити тварину, але остання накинулася на дитину, вкусила за руку, а потім ще й за обличчя. На момент нещастя власників тварини поруч не було.
Перехожі викликали швидку. Люди, які мешкають в даному будинку кажуть, що це вже не вперше дана собака кидається та кусає дітей. Господарі тварини за кордоном. Хаскі вигулює родичка, але вона не може втримати тварину.
Потерпілого госпіталізували до лікарні та готують до операції. На місці події працюють правоохоронці.
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