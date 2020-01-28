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Жахливе вбивство жінки на Тернопільщині

бисто жінкаУмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, оголосили слідчі Чортківського відділу поліції 50-річному жителю села Свидова.

Про смерть 42-річної жінки на лінію «102» 25 січня повідомив її співмешканець. Чоловік уже відбував покарання за вбивство. У 2014 році звільнився з місць позбавлення волі і саме тоді познайомився з загиблою. 

Слідчо-оперативній групі, яка виїжджала на місце події, він розповів, що дружина зловживала спиртними напоями. На прохання припинити, не реагувала, тому він її бив.

Після чергового конфлікту та побоїв чоловік пішов поратися по господарству, а коли повернувся, то дружина була уже мертвою. Того дня він бив дружину руками та ногами в область грудної клітки та спини.

Згідно висновків судово-медичної експертизи стало відомо, що жінка померла через масивну крововтрату в результаті розриву нирки. У скоєному чоловік зізнався.

Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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