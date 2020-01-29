Безсовісні шахраї виманили гроші зібрані на лікування восьми дітей, постраждалих в результаті вибуху газу

Більше трьохсотшістдесяти тисяч гривень віддала шахраям мама одного з потерпілих діток в результаті вибуху газу в сільському клубі с. Угринів Підгаєцького району. Саме на її банківську картку надходили гроші, яку благодійники кидали на лікування дітей.

27 січня близько 13:00 до неї зателефонував чоловік і представився працівником банку на ім'я Роман. Він заявив, що на її рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Невідомий запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання цих грошей.

Увійшовши в довіру, чоловік порекомендував зняти з рахунку частину коштів та перекинути їх на вказані рахунки. Таким чином жінка на 17 тисяч гривень через iBox поповнила мобільні телефони кільком абонентам.

Після цього вона, знявши зі свого рахунку гроші, почала перекидати їх через банківський термінал на картки, які диктував по телефону невідомий.

Проте електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту і додзвонювач сказав піти в фінустанову та розблокувати його. Жінка так і зробила, скориставшись допомогою працівника банку. Останнього зацікавила сума, яку перекидала жінка. Проте відвідувачка запевнила, що все гаразд, а гроші йдуть на благодійність.

В результаті таких маніпуляцій мешканка села Угринів віддала невідомому 365 тисяч гривень. Звернулася до поліції потерпіла лише через півтора доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві.

За словами Олександра Богомола, начальника ГУНП в Тернопільській області, поліцейські звернулися до працівників банківських установ заблокувати викрадені кошти. На даний час проводяться заходи по інших регіонах України, аби встановити злочинців та притягнути їх до відповідальності.

- Злочин набув відповідного резонансу, перебуває на контролі голови Нацполіції. Ми проведемо максимальні оперативні заходи, щоб повернути кошти. За первинною інформацією, шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. Наші колеги допомагають у проведенні слідчих дій. Одна з версій - дзвонили з місць позбавлення волі.

Нагадаємо, що 8 дітей віком від 12 до 17 років постраждали від вибуху газу під час репетиції Різдвяного вертепу в селі Угринів Підгаєцького району. У всіх потерпілих медики констатували опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня. На сьогодні чотирьох уже виписали на амбулаторне лікування додому, ще четверо продовжують перебувати у лікарні.