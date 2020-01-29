Бандити у масках напали та пограбувала сім’ю фермерів на Лановеччині

Троє невідомих у масках увірвалися до будинку фермерів на Лановеччині, забрали гроші, цінні речі і втекли. Розбійний напад трапився 29 січня близько третьої години ночі.

За словами потерпілих, вночі у спальню господарів житла зайшли троє невідомих та зв'язали скотчем руки чоловікові й дружині. Шум почув син власників житла і сховався під ліжко. Проте зловмисники найшли його і також зв'язали.

Невідомі вимагали від родини гроші. В руках злодіїв були лом, дві бити та предмет, схожий на револьвер. Забравши готівку та коштовності, на суму майже 265 тисяч гривень, тріо втекло. Син вивільнився та покликав на допомогу.

Нападники швидше за все знали, що у будинку фермерів є гроші. Відомо було невідомим і про камери спостереження, оскільки зловмисники забрали вінчестер, де зберігалося відео. Собаку, яка бігала на подвір'ї, злодії отруїли перед тим, як увійшли в будинок.

Потерпілі розповідають, що чоловіки розмовляли українською мовою, але з суржиком.

Правоохоронці працюють на місці події, опитують мешканців району, розшукують нападників, опрацьовуючи камери відеоспостережень. Кому відома будь-яка інформація про напад, просять телефонувати на лінію «102».