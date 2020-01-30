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На Тернопільщині з'ясовують причину смерті 5-річної дівчинки
5-річна дівчинка до Чортківської лікарні потрапила 27 січня близько 21:40 з болями в животі та сильною рвотою.
Спочатку мама дитини звернулася в місцеву амбулаторію, а вже звідти хвору дитину направили до чортківської райлікарні. Дівчинці стало гірше, її госпіталізували в реанімаційне відділення.
З Тернополя викликали екстрену медичну допомогу. Проте стан дитини до приїзду бригади погіршився. Врятувати її не вдалося. Через п'ять годин після приїзду до лікарні дитина померла.
Батьки запевнили, що дома у них нема жодних засобів для трійки гризунів. Відсутність ознак інтоксикації підтвердили і попередні результати судово-медичної експертизи. Одна з версій смерті - набряк мозку нез'ясованого генезису. Експертизи тривають, аби встановити остаточну причину смерті п'ятирічної дівчинки.
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