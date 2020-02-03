Останні новини

Тернопільська мерія шукає порятунку від нового прокурора у суді

petro boyko 1

Команда міського голови Сергія Надала ламає голову над тим, як вибратися із халепи, пов’язаною із спробою продати за безцінь потрібним людям приміщення залізничної лікарні в самісінькому центрі міста на вул. Франка.

Фактично міг мати місце черговий злочин проти тернополян. Адже коли жителям міста в очі брешуть, що немає коштів на ремонт дворів, на зарплати вчителям та лікарям, на купівлю нових сучасних тролейбусів, на здешевлення вартості проїзду та багато іншого, а тим часом за безцінь збувають комунальне майно або ж задурно роздають наближеним до себе людям землю громади – це є вершиною ницості та лицемірства.

В область прийшов новий прокурор Петро Бойко і одразу стало відомо про один з «подвигів» Надала і Ко. Виявилося, що орендатори лікарні на паперах зробили покращення на 4 млн грн, на дану суму мерія вирішила їм зменшити ціну об’єкту. Хоча усі насправді добре знали, що обіцяних покращень здійснено не було.

Попри тривале перешкоджання з боку міської ради та ігнорування рішення судів, слідчим таки вдалося заволодіти усією документацією завдяки проведеним обшукам. Є документи, які викривають схему, і є об’єкт під арештом як речовий доказ. Для чиновників, задіяних в даній схемі, виникли неабиякі приводи для паніки. Наразі в мерії з останніх сил намагаються вийти сухими з води. З цією метою бомбардують суд поданнями на зняття арешту з будівлі.

– Міська рада неодноразово звертається в суд, щоб зняти арешт, – розповів прокурор Тернопільської області Петро Бойко. – Було вже два звернення від виконкому міської ради, два звернення від міського управління обліку та контролю за використанням комунального майна, одне звернення – від підприємства, яке мало стати власником майна. У всіх випадках судові рішення однозначні.

Попри те, що суд не бачить підстав знімати арешт з будівлі, у міській раді не втомлюються і далі надсилати клопотання. Зокрема, сьогодні скерували ще два. Клопотання від міської ради суд вже вкотре відхилив, а ще одне клопотання від виконкому буде розглядатися судом в 16 год.

Така кількість клопотань може зокрема свідчити про те, що посадовці мерії розраховують дочекатися, коли їхнє звернення натрапить на «потрібного» суддю, який би виніс омріяне для задіяних у схемі рішення.

Навіщо ж їм так конче потрібен доступ до будівлі? Світло на це пролив Петро Бойко. За його словами, те, що покращення не проводилися, зафіксовано. Однак…

– Кінцево це має підтвердити експерт, – пояснив прокурор області. – Бо є кримінально-процесуальний кодекс і в ньому чітко виписані вимоги до доказової бази, яка має бути представлена в суді. Я чи інший працівник прокуратури не може прийти в суд і сказати судді, що ви попри цю лікарню кожен день ходите і це ж очевидно, що там жодних покращень не проводилось. В суді мають бути представлені докази. Є порядок і вимоги до доказів, тому має бути висновок експерта.

А ось із цим традиційно виникає затримка, оскільки експерти завантажені і на їх висновок доводиться чекати певний час. Скажімо, у випадку з кримінальним провадженням щодо можливого підроблення  Генерального плану Тернополя висновків експерта немає роками.

– Ми активізуємо розслідування даного кримінального провадження, – запевнив Петро Бойко. – Там експертизи вже йдуть до завершення. Дуже великий обсяг інформації, це ж не поміряти ділянку 10 на 20 метрів. Тому так довго і триває експертиза. Ми надіслали нагадування експертам, сподіваюся, вони серйозно до нього віднесуться і незабаром ми вже матимемо необхідні висновки.

Повідомляє Погляд

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

У Тернопільській бібліотеці проводять заняття для найменших
Неділя, 02 лютого 2020
Thumbnail Молодих батьків із дітьми 2-4 та 4-6 років запрошують на родинні заняття з казкотерапії. Під час занять за допомогою казок, вправ та ігор діти розвивають активну пізнавальну діяльність, мислення,...
На Теребовлянщині відбулась першість об’єднаної територіальної громади з настільного тенісу та шахів
П'ятниця, 31 січня 2020
Thumbnail Теребовлянський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з відділом освіти Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 29 січня провели першість Теребовлянської міської об’єднаної...
У Тернопільському Клубі бізнес-подій безробітні зустрілися із успішним підприємцем Сергієм Зваричем
П'ятниця, 31 січня 2020
Thumbnail Безробітні тернополяни побували на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, на тему: "1000 та одна ідея для започаткування власної справи".
Секрети брендінгу особистості опановували юні тернополяни
Понеділок, 27 січня 2020
Thumbnail Секрети брендінгу особистості опановували дев'ятикласники Тернопільської класичної гімназії, які побували на засіданні клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Поліцейські пропонують тернополянам роботу
Середа, 22 січня 2020
Thumbnail 21 січня в холі Будинку праці відбувся Ярмарок вакансій поліції Тернопільщини. Працівників шукали Головне управління національної поліції в Тернопільській області, Департамент патрульної поліції...
На Теребовлянщині відбувся традиційний турнір з футболу серед випускників місцевої ДЮСШ
Понеділок, 13 січня 2020
Thumbnail 10 січня в Теребовлі місцева дитячо-юнацька спортивна школа спільно з Теребовлянським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели  традиційний турнір з  міні-футболу серед випускників ДЮСШ.
У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Thumbnail В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі  Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Thumbnail Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.