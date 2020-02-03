Тернопільська мерія шукає порятунку від нового прокурора у суді

Команда міського голови Сергія Надала ламає голову над тим, як вибратися із халепи, пов’язаною із спробою продати за безцінь потрібним людям приміщення залізничної лікарні в самісінькому центрі міста на вул. Франка.

Фактично міг мати місце черговий злочин проти тернополян. Адже коли жителям міста в очі брешуть, що немає коштів на ремонт дворів, на зарплати вчителям та лікарям, на купівлю нових сучасних тролейбусів, на здешевлення вартості проїзду та багато іншого, а тим часом за безцінь збувають комунальне майно або ж задурно роздають наближеним до себе людям землю громади – це є вершиною ницості та лицемірства.

В область прийшов новий прокурор Петро Бойко і одразу стало відомо про один з «подвигів» Надала і Ко. Виявилося, що орендатори лікарні на паперах зробили покращення на 4 млн грн, на дану суму мерія вирішила їм зменшити ціну об’єкту. Хоча усі насправді добре знали, що обіцяних покращень здійснено не було.

Попри тривале перешкоджання з боку міської ради та ігнорування рішення судів, слідчим таки вдалося заволодіти усією документацією завдяки проведеним обшукам. Є документи, які викривають схему, і є об’єкт під арештом як речовий доказ. Для чиновників, задіяних в даній схемі, виникли неабиякі приводи для паніки. Наразі в мерії з останніх сил намагаються вийти сухими з води. З цією метою бомбардують суд поданнями на зняття арешту з будівлі.

– Міська рада неодноразово звертається в суд, щоб зняти арешт, – розповів прокурор Тернопільської області Петро Бойко. – Було вже два звернення від виконкому міської ради, два звернення від міського управління обліку та контролю за використанням комунального майна, одне звернення – від підприємства, яке мало стати власником майна. У всіх випадках судові рішення однозначні.

Попри те, що суд не бачить підстав знімати арешт з будівлі, у міській раді не втомлюються і далі надсилати клопотання. Зокрема, сьогодні скерували ще два. Клопотання від міської ради суд вже вкотре відхилив, а ще одне клопотання від виконкому буде розглядатися судом в 16 год.

Така кількість клопотань може зокрема свідчити про те, що посадовці мерії розраховують дочекатися, коли їхнє звернення натрапить на «потрібного» суддю, який би виніс омріяне для задіяних у схемі рішення.

Навіщо ж їм так конче потрібен доступ до будівлі? Світло на це пролив Петро Бойко. За його словами, те, що покращення не проводилися, зафіксовано. Однак…

– Кінцево це має підтвердити експерт, – пояснив прокурор області. – Бо є кримінально-процесуальний кодекс і в ньому чітко виписані вимоги до доказової бази, яка має бути представлена в суді. Я чи інший працівник прокуратури не може прийти в суд і сказати судді, що ви попри цю лікарню кожен день ходите і це ж очевидно, що там жодних покращень не проводилось. В суді мають бути представлені докази. Є порядок і вимоги до доказів, тому має бути висновок експерта.

А ось із цим традиційно виникає затримка, оскільки експерти завантажені і на їх висновок доводиться чекати певний час. Скажімо, у випадку з кримінальним провадженням щодо можливого підроблення Генерального плану Тернополя висновків експерта немає роками.

– Ми активізуємо розслідування даного кримінального провадження, – запевнив Петро Бойко. – Там експертизи вже йдуть до завершення. Дуже великий обсяг інформації, це ж не поміряти ділянку 10 на 20 метрів. Тому так довго і триває експертиза. Ми надіслали нагадування експертам, сподіваюся, вони серйозно до нього віднесуться і незабаром ми вже матимемо необхідні висновки.

Повідомляє Погляд