Поліція розслідує дії водія, який висадив з автобуса двох дітей з пільговими квитками

Водій рейсового автобуса Рівне-Чернівці з лайкою висадив двох неповнолітніх, які мали право на безкоштовний проїзд. Дії водія перевіряє поліція.

Правоохоронці з'ясовують причину відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки. Діти їхали з Тернополя до Копичинців.

Вирішується питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство - за нецензурну лексику до дітей.