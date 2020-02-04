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Майже 200 демобілізованих учасників АТО знайшли роботу, відкрили власну справу за сприяння служби зайнятості Тернопільщини02-02-2020
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Поліція розслідує дії водія, який висадив з автобуса двох дітей з пільговими квитками
Водій рейсового автобуса Рівне-Чернівці з лайкою висадив двох неповнолітніх, які мали право на безкоштовний проїзд. Дії водія перевіряє поліція.
Правоохоронці з'ясовують причину відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки. Діти їхали з Тернополя до Копичинців.
Вирішується питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство - за нецензурну лексику до дітей.
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Новини тернополян
У Тернопільській бібліотеці проводять заняття для найменших
Неділя, 02 лютого 2020
Неділя, 02 лютого 2020
Молодих батьків із дітьми 2-4 та 4-6 років запрошують на родинні заняття з казкотерапії. Під час занять за допомогою казок, вправ та ігор діти розвивають активну пізнавальну діяльність, мислення,...
На Теребовлянщині відбулась першість об’єднаної територіальної громади з настільного тенісу та шахів
П'ятниця, 31 січня 2020
П'ятниця, 31 січня 2020
Теребовлянський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з відділом освіти Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 29 січня провели першість Теребовлянської міської об’єднаної...
У Тернопільському Клубі бізнес-подій безробітні зустрілися із успішним підприємцем Сергієм Зваричем
П'ятниця, 31 січня 2020
П'ятниця, 31 січня 2020
Безробітні тернополяни побували на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, на тему: "1000 та одна ідея для започаткування власної справи".
Секрети брендінгу особистості опановували юні тернополяни
Понеділок, 27 січня 2020
Понеділок, 27 січня 2020
Секрети брендінгу особистості опановували дев'ятикласники Тернопільської класичної гімназії, які побували на засіданні клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Поліцейські пропонують тернополянам роботу
Середа, 22 січня 2020
Середа, 22 січня 2020
21 січня в холі Будинку праці відбувся Ярмарок вакансій поліції Тернопільщини. Працівників шукали Головне управління національної поліції в Тернопільській області, Департамент патрульної поліції...
На Теребовлянщині відбувся традиційний турнір з футболу серед випускників місцевої ДЮСШ
Понеділок, 13 січня 2020
Понеділок, 13 січня 2020
10 січня в Теребовлі місцева дитячо-юнацька спортивна школа спільно з Теребовлянським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели традиційний турнір з міні-футболу серед випускників ДЮСШ.
У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Четвер, 26 грудня 2019
В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Вівторок, 17 грудня 2019
Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Середа, 11 грудня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.