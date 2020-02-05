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Водія тернопільського таксі знайшли у автомобілі мертвим
Другого лютого до поліції звернувся житель Збаража. Чоловік повідомив, що 51-ріний син перестав виходити на зв'язок з рідними.
Розшукуваний підпрацьовував водієм таксі в Тернополі. Чоловіка оголосили в розшук, вказавши автомобіль, на якому він їздив.
За словами Віктора Волощука, начальника Збаразького відділення поліції, у вівторок, четвертого лютого, до батька прийшла сусідка і повідомила, що схоже авто бачила в райцентрі біля їхнього гаража. Чоловік пішов перевірити гаражне приміщення. Відкривши двері, всередині виявив і авто, і сина. Останній ознак життя не подавав.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Чоловік сидів у заведеному автомобілі.
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