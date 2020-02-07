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На Теребовлянщині зіткнулися пасажирський бус та легковий автомобіль
Аварія сталася 7 лютого в селі Острівець Теребовлянського району.
За попередньою інформацією поліцейських, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz 811, який курсував за маршрутом Теребовля-Хмелівка, виїхав на смугу зустрічного руху.
В цей час дорогою їхав легковий автомобіль. Уникнути удару не вдалося, оскільки через слизьку дорогу водій бусу не встиг повернутися у свою смугу.
На момент аварії в салоні автобуса перебувало троє пасажирів. Ніхто травм не отримав.
Звернулася до медзакладу з забоями вісімдесятирічна пасажирка легкового автомобіля.
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Новини тернополян
Старшокласників запрошують до Всеукраїнської школи «Агенти змін»
Четвер, 06 лютого 2020
Четвер, 06 лютого 2020
Національний центр «Мала академія наук України» проведе Всеукраїнську школу з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін».
Тернополянам розкажуть, як харчуватися недорого, повноцінно та збалансовано
Середа, 05 лютого 2020
Середа, 05 лютого 2020
В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці у батьківському клубі «Щасливі разом» 6 лютого о 13.00 відбудеться зустріч «Як харчуватися недорого, повноцінно, збалансовано і укріпити імунітет».
У Тернопільській бібліотеці проводять заняття для найменших
Неділя, 02 лютого 2020
Неділя, 02 лютого 2020
Молодих батьків із дітьми 2-4 та 4-6 років запрошують на родинні заняття з казкотерапії. Під час занять за допомогою казок, вправ та ігор діти розвивають активну пізнавальну діяльність, мислення,...
На Теребовлянщині відбулась першість об’єднаної територіальної громади з настільного тенісу та шахів
П'ятниця, 31 січня 2020
П'ятниця, 31 січня 2020
Теребовлянський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з відділом освіти Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 29 січня провели першість Теребовлянської міської об’єднаної...
У Тернопільському Клубі бізнес-подій безробітні зустрілися із успішним підприємцем Сергієм Зваричем
П'ятниця, 31 січня 2020
П'ятниця, 31 січня 2020
Безробітні тернополяни побували на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, на тему: "1000 та одна ідея для започаткування власної справи".
Секрети брендінгу особистості опановували юні тернополяни
Понеділок, 27 січня 2020
Понеділок, 27 січня 2020
Секрети брендінгу особистості опановували дев'ятикласники Тернопільської класичної гімназії, які побували на засіданні клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Поліцейські пропонують тернополянам роботу
Середа, 22 січня 2020
Середа, 22 січня 2020
21 січня в холі Будинку праці відбувся Ярмарок вакансій поліції Тернопільщини. Працівників шукали Головне управління національної поліції в Тернопільській області, Департамент патрульної поліції...
На Теребовлянщині відбувся традиційний турнір з футболу серед випускників місцевої ДЮСШ
Понеділок, 13 січня 2020
Понеділок, 13 січня 2020
10 січня в Теребовлі місцева дитячо-юнацька спортивна школа спільно з Теребовлянським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели традиційний турнір з міні-футболу серед випускників ДЮСШ.
У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Четвер, 26 грудня 2019
В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...