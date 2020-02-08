На будівництві у Тернополі двох чоловіків засипало грунтом

На будівництві у Тернополі двоє чоловіків опинилися у пастці під землею.

Восьмого лютого о 1:46 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві.

Прораб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, в результаті зсуву грунту завалило землею двох робітників.

Рятувальники витягнули з-під завалів чоловіків, але врятувати життя їм не вдалося. Загиблі - жителі Одеської та Донецької областей.

За попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки.

Триває слідство, зазначають у поліції.