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Під колесами автомобіля загинула жителька Почаєва
Під колесами автомобіля загинула 50-річна жителька Почаєва, ще одна перехожа звернулася за допомогою до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 8:50 в райцентрі.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водійка автомобіля ЗАЗ збила двох пішоходів, які знаходилися на проїжджій частині дороги за межами пішохідного переходу.
Кермувальниця каже, що помітила людей занадто пізно, бо її засліпило сонце й уникнути удару не змогла.
В результаті аварії жителька Почаєва, 1966 року народження, померла на місці події. Іншу перехожу - п'ятнадцятирічну дівчину, доправили до лікарні. У неї медики констатували струс, закриту черепно-мозкову травму, забої вуха, ссадна рук та колін. Неповнолітню не госпіталізовували.
У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо жінка твереза. Триває слідство.
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