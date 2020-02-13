На Кременеччині поліцейський на Мерседесі збив двох пішоходів: одного з них – на смерть

Одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні - такі наслідки дорожньо- транспортної пригоди на Кременеччині.

12 листопада близько 19:10 під колесами автомобіля Mercedes в селі Великі Млинівці опинилося двоє пішоходів.

За попередньою інформацією поліцейських, за кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики. Дорога не освітлювалися, а потерпілі йшли узбіччям дороги.

В результаті наїзду чоловік, 1971 року народження, помер до приїзду бригади швидкої, жінку госпіталізували.

Кермувальника освідчили на стан алкогольного сп'яніння.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.