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У Тернополі розкажуть про таємниці зв’язку з дітьми

84349790 3515942891810324 2702684179044237312 oЗ народженням дитини все змінюється. Як? Психологи кажуть, що і в чоловіка, і в жінки є певні уявлення та очікування щодо того, як це — бути батьками. Вони виникають із дитячого досвіду, і з фантазій про те, як хотілося б. Але з народженням первістка буває так, що подружжя зіштовхується з невідповідністю своїх очікувань.

Тому можуть виникати розчарування, незадоволеність, докори, сварки. Боятися цього - не потрібно! Бо якраз для уникнення таких ситуацій у Тернополі  організовують курс тренінгів “Щасливі разом: таємниці емоційного зв’язку з дітьми”

Першим заняттям буде розмова та практичний кейс на тему “Тато, мама і я або що таке сімейна система”.

Спікером буде психологиня Наталія Гаєвська. Вона знає, як встановити емоційний зв’язок з дитиною, як виростити дитину щасливою, як давати раду із різними емоціями, про важливу роль батька у сім’ї та багато иншого. І вона обов’язково поділиться із учасниками. Як це буде відбуватися?

Програма складається із 3-ох частин, кожна з яких має 5 занять. Зустріч буде щочетверга о 18:00 на Шашкевича, 8В. Перша зустріч - 13 лютого.

Після завершення програми ви будете вміти вирішувати конфлікти в сім’ї, органічно спілкуватися та встановлювати тісний емоційний зв’язок з рідними.

Участь - безкоштовна.

До слова, у рамках ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей” вже відбувся Форум пологових, низка фестивалів дитинства по різних мікрорайонах, опитування батьків про комфорт у місті тощо.

“За великим рахунком мета і завдання у батьків - здоров'я і щастя дитини. А от способів досягнення та реалізації цього надзвичайно багато. Саме про них ми будемо говорити впродовж наших зустрічей. Це ще один важливий крок для реалізації ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, - розповідає Ірина Яремчук, авторка ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, заступниця голови Політради УГП.

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