На Чортківщині пенсіонер покінчив життя самогубством

Мертвого чоловіка у власному помешканні на Чортківщині виявили родичі.

Загиблий востаннє спілкувався з рідними у понеділок, 10 лютого і після того перестав виходити на зв'язок.

Пенсіонер жив сам і зловживав алкоголем, але ніколи не конфліктував ні з сусідами, ні з знайомими. Близькі приїхали 12 лютого, аби перевірити чи з ним все гаразд.

Будинок був зачинений зсередини. Зайшовши в приміщення, вони виявили мертвого чоловіка. Поруч лежав його карабін та передсмертна записка.