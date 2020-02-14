У Тернополі син смертельно поранив власного батька

З проникаючим ножовим пораненням кілька днів прожив житель 72-річний тернополянин.

Син виявив тіло батька в квартирі 12 лютого. При огляді судово-медичного експерту з'ясувалося, що пенсіонер помер в результаті ножового поранення з ушкодженням товстого кишківника, яке загноїлося та спровокувало перитоніт.

Пенсіонера смертельно поранив власний син. Останній зізнався, що вдарив батька кухонним ножем. Конфлікт, який закінчився ножовим поранення, між родичами виник ще на початку лютого.

До лікарів поранений не звертався. Син самостійно надавав допомогу родичу, перев'язував рану. Проте батько не вижив

Сусіди кажуть, що родина, в якій трапилося вбивство, неблагополучна, обидвоє чоловіків зловживали алкоголем.