Психологиня Наталя Гаєвська поділилася таємницями щастя дітей

Наталя Гаєвська спільно із Українською Галицькою партією розпочала курс тренінгів “Щасливі разом: таємниці емоційного зв’язку з дітьми”. Вчора відбулося перше заняття, учасники говорили про роль та місце кожного в сім’ї, що таке сімейна система, які зв’язки існують між членами сім’ї, для чого будувати міцний емоційний зв’язок.

Ось тут кілька практичних тез із тренінгу:

- сім’я - це великий казан, у який кожен із членів вливає або чисту воду, або бруд. І від того залежить, яким буде кінцевий продукт (читайте - сім’я).

- народження дитини - це не лише радість, але й стрес, бо змінюється усталений порядок речей.

- із появою дитини треба вміти не просто пристосовуватися до нових обставин, але робити це усвідомлено і з розумінням.

- щоб дитина росла щасливо, потрібно психологічно на ній зосереджуватися. Просто спільного часопроведення недостатньо.

- відчуття безпеки у дитини формується через емоційний зв’язок з матір’ю. Якщо він є, то дитина буде рости впевненою у собі, не боятиметься зовнішнього світу.

- у сприйнятті дитини мати - це її невіддільна частинка.

- дуже важливо, щоб мама могла відчувати потреби дитини (сензитивність).

- якщо діти поводять себе по-дорослому, мовчазні, не потребують допомоги батьків, то ймовірно у них може розвиватися дитяча депресія. У такому випадку емоційний зв’язок між матір’ю і дитиною не формується.

- до народження дитини потрібно готуватися, насамперед емоційно.





“За великим рахунком мета і завдання у батьків - здоров'я і щастя дитини. А от способів досягнення та реалізації цього надзвичайно багато. Саме про них ми будемо говорити впродовж наших зустрічей. Це ще один важливий крок для реалізації ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, - розповідає Ірина Яремчук, авторка ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, заступниця голови Політради УГП.

До слова, у рамках ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей” вже відбувся Форум пологових, низка фестивалів дитинства по різних мікрорайонах, опитування батьків про комфорт у місті тощо.

Наступна зустріч із Наталею Гаєвською відбудеться у четвер, 20 лютого, о 18:00 на Шашкевича, 8В. Участь безкоштовна! Посилання для реєстрації тут: https://bit.ly/2vtH4mM