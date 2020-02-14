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Психологиня Наталя Гаєвська поділилася таємницями щастя дітей

DSCF8188Наталя Гаєвська спільно із Українською Галицькою партією розпочала курс тренінгів “Щасливі разом: таємниці емоційного зв’язку з дітьми”. Вчора відбулося перше заняття, учасники говорили про роль та місце кожного в сім’ї, що таке сімейна система, які зв’язки існують між членами сім’ї, для чого будувати міцний емоційний зв’язок.

Ось тут кілька практичних тез із тренінгу:

  • - сім’я - це великий казан, у який кожен із членів вливає або чисту воду, або бруд. І від того залежить, яким буде кінцевий продукт (читайте - сім’я).
  • - народження дитини - це не лише радість, але й стрес, бо змінюється усталений порядок речей.
  • - із появою дитини треба вміти не просто пристосовуватися до нових обставин, але робити це усвідомлено і з розумінням.
  • - щоб дитина росла щасливо, потрібно психологічно на ній зосереджуватися. Просто спільного часопроведення недостатньо.
  • - відчуття безпеки у дитини формується через емоційний зв’язок з матір’ю. Якщо він є, то дитина буде рости впевненою у собі, не боятиметься зовнішнього світу.
  • - у сприйнятті дитини мати - це її невіддільна частинка.
  • - дуже важливо, щоб мама могла відчувати потреби дитини (сензитивність).
  • - якщо діти поводять себе по-дорослому, мовчазні, не потребують допомоги батьків, то ймовірно у них може розвиватися дитяча депресія. У такому випадку емоційний зв’язок між матір’ю і дитиною не формується. 
  • - до народження дитини потрібно готуватися, насамперед емоційно.
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“За великим рахунком мета і завдання у батьків - здоров'я і щастя дитини. А от способів досягнення та реалізації цього надзвичайно багато. Саме про них ми будемо говорити впродовж наших зустрічей. Це ще один важливий крок для реалізації ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, - розповідає Ірина Яремчук, авторка ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”, заступниця голови Політради УГП.

До слова, у рамках ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей” вже відбувся Форум пологових, низка фестивалів дитинства по різних мікрорайонах, опитування батьків про комфорт у місті тощо. 

Наступна зустріч із Наталею Гаєвською відбудеться у четвер, 20 лютого, о 18:00 на Шашкевича, 8В. Участь безкоштовна! Посилання для реєстрації тут: https://bit.ly/2vtH4mM

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