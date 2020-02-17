30 000 доларів 250 000 гривень зникло з сейфу директора місцевого підприємства

Тридцять тисяч доларів та двісті п'ятдесят тисяч гривень викрав з сейфу колишнього роботодавця житель Теребовлянщини.

Про зникнення великої суми грошей в Теребовлянський відділ поліції повідомив директор місцевого підприємства. Кошти невідомі витягнули з сейфу, встановленого у його робочому кабінеті.

В ході слідства з’ясувалося, що у день крадіжки біля приміщення близько тридцяти хвилин стояло таксі. Водій траспортного засобу повідомив, що за вказаною адресою він привозив чоловіка. Останній впродовж 30 хвилин перебував на території підприємства, а коли вийшов, сказав відвезти його в сусідню область.

Виявилось, що до крадіжки причетний місцевий житель, який раніше працював на фірмі потерпілого і знав, де директор зберігає ключі від сейфу. Зловмисник напередодні повернувся з-за кордону.

Скориставшись відсутністю директора, злодій вліз в кабінет, відчинив сейф та виніс усі заощадження.

Після злочину чоловік хотів перебути в сусідній області - в Дубно, а після того планував виїхати за межі держави, проте – не встиг.

Оперативники його затримали близько 2 ночі 15 лютого. У скоєному чоловік зізнався, гроші витратити не встиг. Підозрюваний раніше судимий за майнові злочини.

За злочин чоловікові доведеться відповідати перед законом.