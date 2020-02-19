Сімнадцять студентів з харчовим отруєнням потрапили до лікарні на Тернопільщині

З підозрою на харчове отруєння впродовж цієї ночі до лікарні поступило 17 студентів одного із коледжів Збаражчини.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.

Серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих - від 15 до 18 років.

Експерти встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.

Стан дітей не важкий.