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Сімнадцять студентів з харчовим отруєнням потрапили до лікарні на Тернопільщині
З підозрою на харчове отруєння впродовж цієї ночі до лікарні поступило 17 студентів одного із коледжів Збаражчини.
Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.
Серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих - від 15 до 18 років.
Експерти встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.
Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.
Стан дітей не важкий.
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