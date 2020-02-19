По скандальній забудові на вулиці Миру зареєстроване кримінальне провадження

Численні звернення активістів та небайдужих громадян в правоохоронні органи щодо незаконного виділення ТОВ «Акваріум-1» земельної ділянки та скандального будівництва на вулиці Миру 4в в Тернополі дали свій, хоч і незначний, проте результат.

17.01.2020 року Тернопільською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

У справі фігурують чиновники Тернопільської міської ради, які допустили порушення законодавства під час відведення ТОВ «Акваріум-1» земельної ділянки у рекреаційній зоні і в обхід аукціону та надання дозволу на будівництво там багатоквартирного будинку.

Дане товариство фактично належить близькому другові та бізнес-партнерові міського голови Михайлові Гладкому. За інформацією, отриманою з різних джерел, сам наш мер був зацікавлений у спорудженні багатоповерхівки, оскільки отримає свою частку житлових площ.

Відкриття кримінального провадження стало наслідком приходу на посаду нового обласного прокурора Петра Бойка, який взявся наводити порядок в земельній та комунальній сфері міста, оскільки ні старий прокурор області В'ячеслав Перч, ні міський прокурор Микола Марцун, ні очільник обласної поліції Олександр Богомол, ні екс-керівник місцевого УСБУ цими питаннями не переймалися. Всі вони тісно «дружили» з Тернопільським міським головою і в його справи не лізли. До слова, після відкриття кримінального провадження, місцева Державна архітектурно-будівельна інспекція «знайшла» численні порушення при видачі дозвільних документів на будівництво, хоча до цього часу протягом двох років їх не бачила, вірніше не хотіла бачити. Та й зараз, замість того, щоб скасувати дозвіл на будівництво- інспекція винесла припис на усунення недоліків, сподіваючись, що міська влада справу «замне» і все буде, «як і раніше».

Що ж, побачимо, як далі буде справа, про що будемо інформувати наших читачів.