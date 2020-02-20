На Борщівщині медиків звинувачують у халатності, що призвела до смерті ненародженої дитинки

Зі скаргою на дії лікарів, які призвели до смерті ще ненародженої дитини, до правоохоронців звернулася потерпіла жителька Борщівщини.

Жінка повідомила, що стояла на обліку у Борщівській райлікарні. 4 лютого відчула біль і її батько завіз о першій ночі до медзакладу. Проте черговий медик до неї не підходив, а огляд проводив акушер, консультуючись по телефону з лікуючим лікарем.

Востаннє серце дитини прослуховувалося о 7 ранку, вже через годину медики заявили, що дитина мертва.

Причини смерті стануть відомі після проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці Борщівського відділення поліції розслідують неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.