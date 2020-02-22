«Тато може все!»: психолог Наталя Гаєвська вчить бути добрими батьками

20 лютого відбулось друге заняття проєкту “Щасливі разом: таємниці емоційного зв’язку з дітьми”. Психологиня Наталя Гаєвська пояснювала батькам про роль тата у вихованні дитини. Безкоштовні навчальні курси вона проводить із Іриною Яремчук, авторкою ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей”.

Існує стереотип, що тато повинен працювати, заробляти гроші, а мама - займатися вихованням дитини. Наскільки важлива роль батька у вихованні дітей? Як змінюється поведінка та життя малюка, якщо батько не бере участі в його розвитку? Чи є різниця у вихованні хлопчиків і дівчаток?

Наталя Гаєвська пояснила, що моделі виховання мами і тата істотно відрізняються. Проте розподіл впливу на формування дитини зберігається 50 на 50. Мама найбільшою мірою впливає на формування стосунків дитини, емоції, прийняття і т.д. Батько ж - за цілі, соціальний статус, успішність дитини у майбутньому. Ці моделі закладаються ще від народження дитини. Бо навіть немовлята на підсвідомому рівні відчувають, які стосунки у сім’ї, чи дитина бажана, як батько ставиться до своїх обов’язків та до мами. Психологи переконують , що до народження дитини потрібно готуватися насамперед психологічно.

Тренінг відвідали понад 30 учасників. А на закінчення - Наталя Гаєвська провела вправу-медитацію.

До слова, у рамках ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей” вже відбувся Форум “Право на гідні пологи”, низка фестивалів дитинства по різних мікрорайонах, опитування батьків про комфорт у місті тощо.

Наступна зустріч із Наталею Гаєвською відбудеться у четвер, 27 лютого, о 18:00 на Шашкевича, 8В. Участь безкоштовна! Посилання для реєстрації тут:

https://bit.ly/2vtH4mM