Сильний вітер наробив лиха на Тернопільщині

Внаслідок ускладнення погодних умов, що супроводжувались сильними поривами вітру, зі швидкістю до 30 м/с, на території Тернопільської області виникло ряд негативних наслідків, - повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

За даними, отриманими від підпорядкованих підрозділів Управління – станом на 09:00 24.02.2020 залишається без електропостачання 148 населених пунктів області: в Бучацькому районі – 8, Гусятинському – 6, Козівському – 8, Кременецькому – 16, Лановецькому – 8, Підволочиському – 11, Підгаєцькому – 7, Теребовлянському – 8, Чортківському – 12, Заліщицькому – 14, Збаразькому – 18, Шумському – 3, Зборівському – 3, Тернопільському – 8, Бережанському – 12, Борщівському – 16.

В селі Литвинів Підгаєцького району частково зірвано шиферне покриття з будівлі ЗОШ, а саме 80 листів шиферу на площі 120 м.кв.

Зафіксовано падіння 26 дерев на проїжджі частини доріг: в Теребовлянському – 5, в Тернопільському – 1, в Кременецькому – 1, в Підволочиському – 1, в Козівському – 4, в Збаразькому – 2, в Гусятинському – 2, в Бучацькому – 1, Тернопільському - 9.

На порізку та прибирання повалених дерев двічі залучався особовий склад пожежно-рятувальної служби. Зокрема, черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено прибирання повалених на проїжджу частину дерев в селищі Козова, а черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Вишнівець здійснено прибирання дерев, повалених на проїжджу частину в с. Старий Вишнівець.