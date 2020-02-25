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Смертельна аварія на дорозі Тернопіль-Ланівці

dtpprokurory2 1 23На дорозі Тернопіль-Ланівці не розминулися ВАЗ-2110 та Volkswagen Golf. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 лютого близько дев'ятої години ранку.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, неподалік села Синява Збаразького району, не впорався з керуванням і авто почало заносити на слизькій дорозі.

Як результат - транспорт врізався в зустрічне авто і після цього злетів у кювет.

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На момент автопригоди до лікарні потрапило двоє пасажирів з ВАЗу. Проте врятувати життя одному з них медикам не вдалося. Інший потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Водії обидвох автомобілів від госпіталізації відмовилися.

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Як повідомляє прес-центр прокуратури в на офіційній сторінці у Фейсбук пасажиром, який загинув був працівник прокуратури Тернопільської області.

«Колектив прокуратури Тернопільської області висловлює щирі співчуття сім’ї та родині нашого співробітника - Михайла Карпця, який загинув сьогодні, 25.02.2020, у ДТП. Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Сумуємо. Пам’ятаємо»,- йдеться у повідомленні.

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