У Заліщиках водій «Опеля» на смерть збив пішохода

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Аварія трапилася у вівторок, 20 серпня, близько 20 години, у Заліщиках.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel наїхав на пішохода. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер у лікарні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, інформують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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