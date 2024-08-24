Тернопіль відбивається від атаки Держаудитслужби, яку очолює фігурантка бази "Миротворець"

Уявіть собі: ви безкоштовно отримали новий сучасний дитячий садок, а вас за це... звинувачують! Саме в такій абсурдній ситуації опинилася Тернопільська міська рада. Але давайте розберемося, що ж насправді відбувається.

Що сталося?

Державна аудиторська служба України, яку очолює Алла Басалаєва (до речі, фігурант бази "Миротворець"), заявила, що Тернопіль втратив 127 мільйонів гривень через "сумнівні рішення". Але чи правда це?

Хто така Алла Басалаєва і чому це важливо?

Вдумайтесь: керівник Держаудитслужби - людина, яку звинувачують у роботі на користь ворога! "Миротворець" стверджує, що Басалаєва намагалася знищити українську оборонку, вимагаючи від підприємств повернути 2,5 мільярди гривень. А тепер вона взялася за місцеве самоврядування. Чому?

Що не так із звинуваченнями проти Тернополя?

1. Пайові внески: Аудитори кажуть, що місто недоотримало гроші. Але насправді? Замість грошей місто отримало ремонт вулиці Київської на 49,3 мільйона гривень! І це ще не все - загальна вартість робіт буде 175,2 мільйона.

2. Премії працівникам: Держаудитслужба каже - незаконно. А суд що? Суд каже - все за законом! Кому ви більше довіряєте?

3. Дитячий садок: От тут взагалі абсурд! Місто отримало садок вартістю 16,6 мільйона, а його звинувачують у втраті 16,2 мільйона. Ви можете в це повірити? Місто ще й на 450 тисяч виграло!

Чому це відбувається?

Задумайтесь: чому атакують саме ті міста, де люди найбільше довіряють владі? Чому це відбувається за рік до виборів? Випадковість? Навряд чи.

Що робить Тернопіль?

Міська рада не збирається мовчки терпіти наклеп. Вони йдуть до суду! Бо впевнені - закон на їхньому боці.

А що думаєте ви?

Хто насправді діє в інтересах людей? Ті, хто будує садочки і ремонтує дороги? Чи ті, хто намагається це очорнити?

Тернопільська міська рада готова боротися за правду. А ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Бо це історія не лише про Тернопіль - це історія про те, як захистити місцеве самоврядування від несправедливих нападів.