Хабарники з Держаудитслужби хочуть забрати новий садочок у тернопільських дітей!

Уявіть собі: місто отримує новий сучасний дитячий садочок безкоштовно, а хтось називає це злочином! Саме так вчинила Державна аудиторська служба (ДАС) щодо Тернополя. Але що ж насправді відбувається?

Що сталося?

Держаудитслужба звинуватила Тернопільську міську раду у "злочині" через... будівництво нового садочка на вул. Микулинецька, 116-П. Чому? Бо його збудували безкоштовно для громади! А ще місто отримало 52 370 840 гривень за договором пайової участі. І це, на думку аудиторів, погано?!

Хто такі ці аудитори?

Вдумайтесь: Держаудитслужбу вважають однією з найкорумпованіших державних структур в Україні! Ось кілька фактів:

- У Львові начальника відділу Держаудитслужби спіймали на хабарі у 90 000 гривень.

- У Гостомелі аудиторів взяли "на гарячому" при отриманні 30 000 гривень хабаря.

- Заступника директора департаменту Держаудитслужби затримали за хабар у 5 000 доларів.

А найгірше? Голову Держаудитслужби Аллу Басалаєву внесли до бази "Миротворець" за роботу на користь ворога! Її звинувачують у спробах знищити українську оборонку!

Як з цим боряться?

Активісти, волонтери, Міноборони не здаються! Вони оскаржують 99% висновків Держаудитслужби у судах. Навіть Верховна Рада втрутилася, щоб захистити оборонні підприємства від абсурдних вимог аудиторів.

Що ж насправді відбувається в Тернополі?

Держаудитслужба каже, що місто втратило 16 мільйонів. А як насправді?

- Інвестор безкоштовно збудував садочок вартістю понад 16 мільйонів.

- Ще й заплатив у бюджет більше 52 мільйонів "живими" грошима.

- Загалом місто отримає майна та робіт на 166 167 419 гривень!

І це називають "злочином"? За це хочуть забрати у тернопільських дітей новий садочок?

Що думаєте ви?

Хто насправді дбає про дітей і місто? Ті, хто будує садочки і наповнює бюджет? Чи ті, хто намагається це назвати злочином?

Тернопільська міська рада готова боротися за правду і за новий садочок для дітей.