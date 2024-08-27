На Тернопільщині - дві ДТП за участі мотоциклістів, є постраждалі

У понеділок, 26 серпня, на дорогах Тернопільської області сталося дві ДТП за участю мотоциклістів.

Близько 6:20 у селі Горошова Мельнице-Подільської громади 35-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом "Lifan", зіткнувся з автомобілем "Mercedes-Benz Viano", після чого наїхав на дрова, які знаходилися на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водія мотоцикла доправили до лікарні.

Близько 17:50 у Чорткові водій автомобіля "Renault" зіткнувся з мотоциклом. 16-річного мотоцикліста госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини обох ДТП.