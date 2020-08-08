Жителів Тернопільщини просять допомогти встановити особу чоловіка, який загинув на залізничній колії

Уже п'ять місяців правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, якого збив потяг. Залізнична аварія трапилася десятого лютого о 21:29.

Потерпілий знаходився на рейках між станціями Цебрів-Озерна Зборівського району. При попередньому огляді тіла експерт зазначив, що травми характерні удару поїздом.

Ймовірно чоловік йшов в попутному напрямку із залізничним транспортом та не встиг вчасно відійти. В результаті удару він загинув на місці події.

На момент нещастя при загиблому не було документів. Правоохоронці сподіваються, що можливо хтось впізнає речі загиблого і допоможе встановити його особу.

На вигляд чоловікові 40-50 років, середньої тілобудови, зростом приблизно 170 сантиметрів. Волосся коротке, сиве. На тілі судмедексперт виявив шрам від апендициту.

Був одягнутий в светр бірюзового кольору, сіру кофту з капюшоном, трикотажний светр синього кольору з чорними та червоними смугами, сині джинси та вишневі кросівки.

Якщо хтось не дочекався додому родича чи давно не бачив знайомого, який мав схожий одяг, зверніться за номером +380 68 624 3021 або 102.