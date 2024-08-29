Тернопіль від словацьких партнерів отримав апарат штучної вентиляції легень для новонароджених

28 серпня до Тернополя завітала делегація у складі Надзвичайного та Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні Павела Віздала та Генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Павола Паніса.

Партнери передали місту цінний дарунок – апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) для новонароджених пацієнтів Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Словацьким друзям подякував за підтримку міський голова Сергій Надал, підкресливши, що цей жест є прекрасним прикладом соціального партнерства між країнами. Він зазначив, що нове обладнання стане вагомою допомогою для медичних працівників у наданні невідкладної допомоги немовлятам.