Тернопіль від словацьких партнерів отримав апарат штучної вентиляції легень для новонароджених

peredacha tehniki 29082024 1128 серпня до Тернополя завітала делегація у складі Надзвичайного та Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні Павела Віздала та Генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Павола Паніса.

Партнери передали місту цінний дарунок – апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) для новонароджених пацієнтів Тернопільської комунальної міської лікарні №2.
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Словацьким друзям подякував за підтримку міський голова Сергій Надал, підкресливши, що цей жест є прекрасним прикладом соціального партнерства між країнами. Він зазначив, що нове обладнання стане вагомою допомогою для медичних працівників у наданні невідкладної допомоги немовлятам.
 

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