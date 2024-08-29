Тернопільські поліцейські затримали серійного велозлодія

Це вже вп’яте зловмисник потрапляє у поле зору поліцейських за майнові злочини. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про крадіжку. Чоловік залишив велосипед без нагляду поблизу торгового закладу. За декілька хвилин двоколісника вже не було. Вартість викраденого майна потерпілий оцінив у 32 000 гривень.

Співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний 34-річний житель обласного центру. До слова, зловмисник вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців – його підозрюють у вчиненні ще чотирьох крадіжок. Чужі велосипеди, а саме вони ставали об’єктами посягань, підозрюваний здавав до ломбардів.

Фігуранту оголосили підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.