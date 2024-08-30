Мешканець Підволочиська зберігав вдома цілий арсенал зброї

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Підволочиські поліцейські затримали місцевого жителя за зберігання зброї та боєприпасів.

Зі слів тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділення відділення поліції №5 селища Підволочиськ Романа Семчишина, було отримано оперативну інформацію про те, що 57-річний місцевий житель може зберігати вдома незареєстровану зброю та боєприпаси. 
Під час обстеження приміщень, що належать фігурантові, поліцейські знайшли цілий арсенал заборонених предметів, зокрема, гвинтівку «Мосіна», чотири ручних гранати із запалами до них, димову шашку із запалом, та майже триста патронів різних зразків та калібрів. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

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Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України - зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення  волі на строк від трьох до семи років.

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