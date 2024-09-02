Троє людей загинули та ще 7 звернулися за медичною допомогою: наслідки ДТП на Тернопільщині

Упродовж 30, 31 серпня та 1 вересня на дорогах Тернопільщини сталося 8 ДТП, унаслідок яких троє людей загинули та ще 7 звернулися за медичною допомогою, повідомляють у відділі комунікації поліції. Тернопільської області.

У п’ятницю, 30 серпня, зареєстровано 4 аварії. У Теребовлянській громаді 11-річна місцева жителька, катаючись на електросамокаті, впала та отримала травму голови. Дівчинку доправили до лікарні.

Близько 16:40 у селі Биківці Кременецького району 17-річний водій мотоцикла збив 13-річну дівчину, яка їхала на велосипеді. Медичну допомогу постраждалій надали на місці події.

Близько 22:30 у Тернополі на вулиці Об'їзній водій автомобіля BMW-530D наїхав на пішохода. Потерпілий від отриманих трав помер.

Близько 23:20 у Кременці водій автомобіля Chevrolet Nubira зіткнувся з автомобілем Dacia Duster. Унаслідок ДТП за медичною допомогою звернулися троє пасажирів Chevrolet Nubira.

У суботу, 31 серпня, зареєстровано 3 ДТП.

Близько 16:30 у Тернополі на вулиці Будного водій Mercedes Benz 416 Sprinter збив 79-річного пішохода. Потерпілого з численними травмами доправили до лікарні.

Близько 22:00 у селі Рудка Кременецького району 14-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і в’їхав у припаркований на узбіччі автомобіль Opel Astra. Неповнолітнього доправили до лікарні.

На об'їзній дорозі поблизу села Гаї-Шевченківські Тернопільського району водій автомобіля DAF збив пішохода. 57-річний місцевий житель від отриманих травм помер.

У неділю, 1 вересня, близько 00:30 на автодорозі поблизу села Бонівка Кременецького району 32-річний житель району не впорався з керуванням Mitsubishi Lancer, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Водій загинув на місці події, а пасажира доправили до лікарні.

У всіх водіїв відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.