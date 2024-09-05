Диво посеред війни: у Тернопільській громаді відкрили повністю термомодернізований дитячий садок

Дитячий садочок №32 у мікрорайоні "Кутківці" відчинив свої двері після масштабної термомодернізації, ставши справжнім символом незламності та турботи про майбутнє покоління.

Цей проєкт – не просто ремонт, а справжній прорив у сфері енергоефективності та комфорту для дітей. Завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, садочок перетворився на теплий та затишний дім для малечі. Утеплені фасади, підігрів підлоги в ігрових кімнатах, нові системи опалення та вентиляції – все це створює ідеальні умови для розвитку та навчання наших найменших громадян.

Найголовніше – комфорт для дітей

"Цей проєкт – перший не лише у Тернополі, а й в усій Україні," – з гордістю зазначив міський голова Сергій Надал. "Незважаючи на всі труднощі воєнного часу – мобілізацію працівників, перебої з електроенергією та обмежене фінансування – ми зробили це для наших дітей."

Особливо зворушливим є той факт, що батьки активно долучилися до підготовки садочка, демонструючи справжню єдність громади у важкі часи. Це яскравий приклад того, як спільними зусиллями можна творити дива навіть у найскладніших умовах.

Буде термомодернізовано ще 19 шкіл та садочків Тернополя

Але це лише початок. У планах – термомодернізація ще 19 закладів освіти Тернополя впродовж 2025-2026 років. Це амбітний проєкт, який показує, що навіть у часи випробувань місто дивиться в майбутнє, інвестуючи в комфорт та безпеку своїх наймолодших мешканців.

Відкриття оновленого садочка – це не просто подія, це символ незламності українського духу та віри у світле майбутнє. Це доказ того, що, попри всі труднощі, ми продовжуємо будувати та розвиватися, даруючи нашим дітям найкраще.