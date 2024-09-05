На Тернопільщині викрили «реабілітаційнмй центр», де незаконно і в жахливих умовах утримували людей

0214a2fb24cfbc4605b6e154cf645f14Від п’яти до десяти років ув’язнення загрожує вісьмом фігурантам, обвинуваченим за незаконне викрадення та позбавлення волі людей. 

Як зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області, прикриваючись допомогою залежним від алкоголю та наркотиків людям, зловмисники видурювали у їхніх родичів чималі суми – від шести до дванадцяти тисяч гривень за місяць «лікування». Приміром, одна з потерпілих, котра повірила, що працівники «центру» допоможуть її синові, віддала пройдисвітам понад сто тисяч гривень, інша на лікування чоловіка витратила майже 40 тисяч гривень. Під час досудового розслідування поліцейські встановили 11 осіб, що постраждали від злочинної діяльності так званих реабілітологів.
З пояснень потерпілих, їхньою реабілітацією ніхто не займався, натомість - утримували в жахливих умовах: у невеликих кімнатах селили по п’ятеро людей, вікна повністю відчинити було неможливо і на них стояли решітки, двері завжди були замкненими.
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Поскаржитися рідним теж не було можливості – на час так званого «лікування» зв’язок з ними був заборонений. Проте контакти з родинами підтримували зловмисники, розповідаючи, що період оздоровлення має бути тривалішим, тому, відповідно, дорожчим.
Так звані реабілітаційні центри зловмисники організували у приватних садибах, які орендували. Один – на Тернопільщині, інший – в Хмельницькій області. Будинки були обладнані так, що втекти звідти було неможливо. До того ж здійснювався цілодобовий нагляд за потерпілими.

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Викрили злочинну діяльність організованої групи співробітники міграційної поліції. Під час обшуків поліцейські вилучили транспортні засоби, наліпки з рекламою про роботу реабілітаційних центрів, чорнову бухгалтерію, записи із клієнтською базою та велику кількість медичних препаратів, які викликають сонливість.

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Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої групи осіб.

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