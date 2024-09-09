Двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок ДТП за вихідні на Тернопільщині

За два вихідні, 7-8 вересня, на дорогах Тернопільщини сталося три дорожньо-транспортні пригоди, дві з яких – зі смертельними наслідками, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У суботу, 7 вересня, близько 19:30 на автодорозі поблизу села Ступки Тернопільського району водій автомобіля Opel Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta. Внаслідок отриманих травм на місці події загинув водій Opel Vivaro, 61-річний житель Вінницької області. Ще двом потерпілим – водієві Volkswagen Jetta та його пасажирці – надали медичну допомогу без госпіталізації.

Того ж дня, близько 22:30 у Тернополі на проспекті Степана Бандери, водій автомобіля Toyota Camry, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі водієві мотоцикла. Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспортного засобу отримав травми.

У неділю, 8 вересня, близько 17:00 смертельна ДТП сталася на автодорозі між селами Великий Говилів Чортківського району та Іванівка Тернопільського району. 62-річний житель Теребовлі не впорався з керуванням автомобіля Peugeot Partner і з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Водій від отриманих травм загинув.

У водіїв відібрано кров для проведення експертизи на стан сп’яніння. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.