На Тернопільщині розшукали зниклого пенсіонера, на щастя, живим, але у важкому стані

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Два дні поліцейські, рятувальники та місцеві жителі шукали зниклого безвісти пенсіонера з села Загороддя Вишнівецької громади. 

Про те, що пішов з дому і не повернувся 74-річний чоловік рідні повідомили поліцейських 10 вересня. Лановецькі поліцейські спільно з рятувальниками одразу були орієнтовані на пошук чоловіка, адже зник він ще 9 вересня і до цього часу рідні самотужки намагалися його розшукати. 

Обстеживши локації, де міг бути розшукуваний, правоохоронцям не вдалося його знайти. Зранку 11 вересня продовжились пошуки разом з місцевими жителями. І за три кілометри від місця проживання знайшли пенсіонера. На щастя, живим, але у важкому стані. Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. На місце події поліцейський викликав медиків, котрі госпіталізували пенсіонера.

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