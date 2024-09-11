На Тернопільщині розшукали зниклого пенсіонера, на щастя, живим, але у важкому стані

Два дні поліцейські, рятувальники та місцеві жителі шукали зниклого безвісти пенсіонера з села Загороддя Вишнівецької громади.

Про те, що пішов з дому і не повернувся 74-річний чоловік рідні повідомили поліцейських 10 вересня. Лановецькі поліцейські спільно з рятувальниками одразу були орієнтовані на пошук чоловіка, адже зник він ще 9 вересня і до цього часу рідні самотужки намагалися його розшукати.

Обстеживши локації, де міг бути розшукуваний, правоохоронцям не вдалося його знайти. Зранку 11 вересня продовжились пошуки разом з місцевими жителями. І за три кілометри від місця проживання знайшли пенсіонера. На щастя, живим, але у важкому стані. Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. На місце події поліцейський викликав медиків, котрі госпіталізували пенсіонера.