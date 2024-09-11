Тернопільських перевізників, водії яких беруть готівку за проїзд, позбавлять компенсації

Згідно з новими правилами, якщо правоохоронні органи або уповноважені особи органу місцевого самоврядування зафіксують факт отримання водієм готівки за проїзд, відповідним перевізникам не буде відшкодовуватися вартість покілометрової оплати транспортної роботи.

11 серпня виконавчий комітет Тернополя вніс зміни до рішення «Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді». Як зазначають у пресслужбі ТМР, таке рішення прийнято для об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на перевезення у громаді.

Факти порушень, підтверджені відеофіксацією (зазначення дати, часу, ідентифікації водія, номера маршруту та номерного знаку транспортного засобу), приймаються виключно до 1 числа місяця, що настає за звітним.