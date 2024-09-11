У результаті двох ДТП травми отримали четверо людей, серед них – 3-річна дитина

Поліцейські встановлюють обставини двох дорожньо-траспортних пригод з потерпілими.

У вівторок, 10 вересня, аварії сталися в Тернополі та на автодорозі в Заліщицькій громаді. У результаті ДТП травми отримали четверо людей, серед них – дитина.

Близько 10-ї години в Тернополі на вулиці Тарнавського 61-рінчий тернополянин, керуючи моторолером, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП з травмами до лікарні доправили 59-річну пасажирку моторолера.

Близько 22-ї години на автодорозі в селі Дзвиняч Заліщицької громади житель 31-річний села Бедриківці не впорався з керуванням автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, зїхав у кювет та врізався у дерево. Травми отримали водій та двоє його пасажирів: 29-річна жінка та 3-річний хлопчик.