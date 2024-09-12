Одна людина загинула, а троє травмованих - наслідки ДТП на Тернопільщині

Одна людина загинула, а троє травмованих звернулися за допомогою до лікарів в результаті дорожньо-транспортних пригод. На Тернопільщині працівники поліції за добу, 11 вересня, зареєстрували чотири автопригоди з потерпілими.

З переломами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 23-річну жінку. Потерпіла близько 7 години ранку потрапила в аварію поблизу села Іванівка. За попередньою інформацією, жінка, керуючи автомобілем Mercedes Benz, не впоралася з керуванням і авто перекинулося.

Порушення правил дорожнього руху - попередня причина автопригоди, яку зареєстрували працівники Теребовлянського відділення поліції неподалік села Дарахів. На регульованому перехресті о 16:15 зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Hyundai. У результаті удару за меддопомогою звернулася пасажирка одного із транспортних засобів. Жінку не госпіталізовували.

На Гусятинщині водій автомобіля Mitsubishi L200 у стані сильного алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, а після цього допустив наїзд на перехожу. Аварія трапилася в селі Сидорів Чортківського району близько 17:00. На місці пригоди працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Працівники поліції встановили особу втікача. Це - 25-річний житель сусіднього села.

За попередньою інформацією, чоловік, керуючи автомобілем Mitsubishi L200 не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу. Після цього він не зупинився, а, виїжджаючи, збив місцеву мешканку. Жінка 1968 року народження від отриманих травм померла на місці події.

На момент автопригоди кермувальник перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Чергова автопригода з травмованими трапилася 11 вересня в Тернополі о 20:30. На проспекті Степана Бандери на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг водій автомобіля Fiat Doblo під час виконання повороту виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мотоциклом Yamaha Fazer. У результаті цього мототранспорт відкинула на автомобіль Volkswagen Caddy. До лікарні за меддопомогою звернувся водій мотоцикла.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Проводиться слідство.