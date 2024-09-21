Підволочиські поліцейські розшукали водійку, яка скоїла смертельну ДТП

Аварія, у якій загинула людина, сталася в місті Скалат. Поліцейські встановили та розшукали водійку, яка залишила місце автопригоди.

Нагадаємо, що 19 вересня близько 20:30 до співробітників відділення поліції №5 м. Підволочиськ надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в місті Скалат місцеві жителі виявили тіло невідомого чоловіка. На місці події працювали експерти та слідчі поліції. Було встановлено, що потерпілий отримав травми в результаті наїзду автомобіля, які виявилися несумісними із життям. Загиблим виявився 73-річний місцевий житель.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Підволочиського відділення поліції встановили марку автомобіля та водійку, причетну до ДТП. Нею виявилася 36-річна мешканка одного із сіл Тернопільського району. Транспортний засіб правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Кериувальниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування, зазначають у відділі коомунікції поліції Тернопільської області.