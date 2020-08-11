Як у Тернополі будуть вчитися діти в умовах адаптивного карантину

Діти підуть до школи 1 вересня, а форму навчання обиратимуть в залежності від рівня захворюваності

У міському виконкомі активно готуються до початку навчального процесу. Зокрема проводяться ремонтні роботи в школах. Створюються умови, щоб учні мали змогу дотримуватися особистої гігієни для запобігання поширенню коронавірусу.

Планово навчання має початися у звичному режимі. Рекомендовано за можливості проводити більше часу на повітрі, регулярно провітрювати класи, а також проводити вологе прибирання.

Уряд розглядає кілька варіантів запуску освітнього процесу.

Варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно.

Варіант третій – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни. В останньому варіанті розглядають можливість навчання дітей у дві зміни.

Третій варіант розглядають, як найбільш вірогідний. Однак він вимагає вирішення питання коригування бюджету освітньої галузі на загальноукраїнському рівні. Зокрема йдеться про забезпечення оплати освітянам в умовах фактичного зростання навантаження. Адже, якщо, наприклад, діти будуть навчатися у дві зміни, то зросте кількість годин роботи вчителів. Ці години мали б оплачуватися з державного бюджету.

Досі уряд регулярно затримував державну субвенцію для місцевих бюджетів. Тернопіль був одним з небагатьох міст в Україні, де завдяки позиції міського голови Сергія Надала, освітянам виплачували зарплати у повній мірі.