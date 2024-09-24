На Тернопільщині затримали організаторів схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних через кордон

Понад 3 мільйона гривень «заробили» організатори незаконної схеми на чоловіках, які бажали виїхати за кордон. Сімох фігурантів затримали працівники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД.

Заходи з викриття злочинної групи провели оперативники управління карного розшуку, слідчі, працівники кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками обласного управління СБУ та Державної прикордонної служби України.

У ході слідства поліцейські встановили, що розробили незаконну схему виїзду військовозобов’язаних за кордон двоє 24-річних жителів Тернополя. До протиправної діяльності вони залучили ще п’ятьох осіб, розподіливши між ними чіткі ролі.

Троє учасників злочинної групи підшуковували охочих виїхати за межі України, їхня спільниця супроводжувала та відвозила «клієнтів» до прикордонної зони, а вже там житель Чернівецької області допомагав їм потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Надалі фігуранти консультували чоловіків, які вже перетнули кордон, як отримати статус біженця.

Поліцейські задокументували, що підозрювані переправили за межі країни сім осіб. З кожного з них взяли від 8 до 10 тисяч доларів. Також правоохоронці встановлюють інших чоловіків, які скористалися послугами злочинної групи.

Під час спецоперації було проведено 51 санкціонований обшук на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей. Серед вилученого: майже 93 тисячі доларів, понад 7500 євро, 147 500 гривень, чотири автомобілі преміум класу, мобільні телефони, документи.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Чотирьом учасникам злочинної групи обрано запобіжні заходи – тримання під вартою, що до трьох інших – питання вирішується, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.