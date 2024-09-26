На Тернопільщині жінка спалюючи траву, зазнала опіки

На Чортківщині 51-річна жінка зазнала опіків 18% тіла, спалюючи суху траву.

25 вересня в селі Білобожниця Чортківського району трапилась надзвичайна подія, що вкотре підтверджує важливість дотримання правил пожежної безпеки. Місцева мешканка 1973 року народження зазнала травмування, намагаючись підпалити суху рослинність на власній присадибній ділянці. Жінка зазнала термічних опіків 18% тіла внаслідок спалаху парів бензину, який використовувався під час підпалу. Наразі потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу.

"Цей випадок є черговим нагадуванням про небезпеку, пов'язану з необережним поводженням із вогнем. Спалювання сухої рослинності – це не лише порушення правил пожежної безпеки, а й величезна загроза для життя людей та навколишнього середовища", - звертають увагу в обласному управлінні ДСНС.

Нагадуємо, що згідно з законодавством, спалювання сухої рослинності заборонено! Це може призвести до тяжких наслідків: від серйозних травм до масштабних пожеж, які вимагають оперативного реагування рятувальних служ

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