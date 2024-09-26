На Тернопільщині 19-річний молодик вкрав у сусідки гроші

5500 гривень привласнив молодик у сусідки. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася 43-річна жінка із заявою про крадіжку грошей. Зі слів потерпілої, невідома особа проникла у кімнату будинку і викрала з гаманця 5500 гривень.

Одна доба знадобилася оперативникам поліції, аби встановити підозрюваного у скоєнні майнового злочину. Ним виявився раніше не судимий 19-річний житель Хмельницької області. З’ясувалося, що зловмисник скористався відсутністю господині кімнати, з якою спільно орендують будинок, звідки поцупив кошти. У вчиненому правопорушенні він зізнався, а привласнені гроші правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненому злочин

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