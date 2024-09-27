На Тернопільщині затримали чоловіка, який пошкодив 11 могил військовослужбовців

Кременецькі правоохоронці затримали зловмисника, який пошкодив могили військовослужбовців. За вчинене фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20 до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України: наруга над могилою, іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігура

нта.