Купуючи генератори, керівник комунального підприємства на Тернопільщині переплатив понад півтора млн. гривень

Застосовуючи спрощену систему закупівель, керівник комунального підприємства на Тернопільщині визначив економічно невигідного переможця закупівлі генераторів. Як наслідок - це призвело до втрати чималої суми бюджетних коштів.

У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант кримінального провадження, відповідальний за організацію та проведення публічних закупівель, уклав економічно невигідний договір у грудні 2022 року при закупівлі генераторів.

Підприємство закупило 12 генераторів на суму 6465350 гривень. Хоча роздрібна вартість зазначених генераторів у інших суб’єктів господарювання становила 4759498 гривень.

Чоловік заподіяв матеріальну шкоду бюджету на 1 705 851 гривень. Йому слідчі поліції оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 367 ККУ: неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Зібравши достатньо доказів, кримінальне провадження слідчі поліції скерували до суду.